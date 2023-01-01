MBA в кармане: Практическое руководство по развитию ключевых навыков управления. Барри Пирсон,Нил Томас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В условиях острейшей конкуренции жизненно важно глубоко разбираться в вопросах, связанных с уверенным и успешным ведением бизнеса. Поэтому аудиокнига, содержащая краткий курс программы МВА, акцентирует внимание на личном совершенствовании, искусстве управления и развитии бизнеса. Созданная признанными европейскими экспертами, аудиокнига послужит практическим руководством, систематизирует знания и навыки, в кратчайший срок поможет развить их и повысить эффективность вашей работы.



MBA в кармане: Практическое руководство по развитию ключевых навыков управления слушать на видеосервисе Wink.