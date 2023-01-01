Майор Вихрь. Юлиан Семенов (книга, 1967) слушать онлайн

1944 год. На совещании в полевом штабе Гиммлера был рассмотрен вопрос о судьбе крупнейших центров славянской культуры. Принято решение о полном уничтожении исторических очагов славянизма: Кракова, Праги, Варшавы и других подобных им центров. Штирлиц сообщает о готовящейся операции в Центр. Чтобы сорвать планы фашистов на территорию врага забрасывается группа военной разведки в составе трех человек: в их числе и молодой сын Штирлица – Александр Максимович Исаев. Задачи группы – установление способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова. Но с самого начала операции разведчиков преследуют неудачи, а сама операция находится на грани срыва… Также не пропустите аудиокниги цикла Исаев-Штирлиц: «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Пароль не нужен», «Нежность», «Испанский вариант», «Альтернатива», «Третья карта», «Семнадцать мгновений весны».



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