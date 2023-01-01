Майк Науменко. Бегство из зоопарка. Александр Кушнир (книга, 2020) слушать онлайн

Михаил «Майк» Науменко (1955–1991) – поэт, переводчик, музыкант и одна из икон «русского рока». То ли человек, то ли былинный герой. Именно поэтому его литературная биография вынуждена сочетать в себе черты исторического романа и «Одиссеи». Такова книга Александра Кушнира «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», в которой воспоминания очевидцев событий переплетаются с неоспоримыми документами, а личные впечатления соседствуют с аналитическими выкладками. Издание завершает триптих книг автора, посвященный «жизни запрещенных людей», героями предыдущих двух томов которого были Сергей «Капитан» Курeхин и Илья Кормильцев. Выход аудиокниги – последний этап мультимедийного проекта издательств «Выргород» и «Луноход» и агентства «Кушнир продакшн». Благодаря усилиям разных компаний книга Александра Кушнира «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», ставшая бестселлером в бумажном и электронном форматах, теперь доступна и в формате аудиокниги. Читает книгу DJ City Radio Мария Бравикова, режиссером и саундпродюсером записи выступил лидер группы «Сон Лемура» Алексей Кульбацкий.



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