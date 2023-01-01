Материнский инстинкт. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Материнский инстинкт. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Материнский инстинкт. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Валерия обнаруживает, что беременна. Но у них с мужем Сергеем уже есть двое детей, и он считает, что этого вполне достаточно. Сергей настаивает, чтобы Валерия сделала аборт, но она убеждена, что дети – это главное в жизни женщины. Валерия находит поддержку в лице Петра – друга семьи, коллеги и бывшего однокурсника Сергея. Он когда-то был влюблен в Валерию, но, увидев, что она и Сергей любят друг друга, от нее отступился. Его собственная семейная жизнь не сложилась, потому что жена не хотела иметь детей. Вскоре Валерия видит мужа с какой-то женщиной. Она расспрашивает Петра и узнает, это Елена – бывшая однокурсница и первая любовь Сергея. Валерия встречается с Еленой и упрекает ее в том, что та хочет увести из семьи отца троих детей. Елена удивлена: она не знала, что Валерия ждет третьего ребенка, Сергей говорил ей, что разлюбил жену. Сергей и Елена ссорятся. Сергей собирается в командировку. Валерия видит в мобильном телефоне мужа сообщение от Елены: та пишет, что ждет ребенка. Валерия портит телефон мужа. Сергей уезжает в командировку. Вскоре Валерии звонит Елена и говорит, что собирается сделать аборт, потому что Сергею не нужны ни она, ни ее ребенок. Валерия узнает, что сама она на самом деле не беременна – тест показал ошибочный результат. Ей становится стыдно перед Еленой, и она признается ей в том, что испортила телефон мужа, поэтому он не знает про беременность Елены. Сергей возвращается из командировки и уходит от Валерии к Елене. Петр приходит к Валерии, чтобы поддержать ее.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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