Матчмейкеры. Новая экономика многосторонних платформ. Джеймс Эванс, Ричард Шмалензи. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дэвид Эванс и Ричард Шмалензи более десяти лет изучают экономику матчмейкеров — многосторонних платформ, которые сейчас меняют или уничтожают целые отрасли: от туризма и транспортировок до банкинга. Их книга «Матчмейкеры. Новая экономика многосторонних платформ» — история о том, как бизне�с-модель, известная со времен античности, вышла на новый виток, благодаря взрывному развитию интернета и мобильных технологий.

Послушайте это аудиосаммари — чтобы понять, как устроен один из самых актуальных и современных видов бизнеса, от которого во многом зависит наша повседневная жизнь.



Матчмейкеры слушать на видеосервисе Wink.