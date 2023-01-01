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Матчмейкеры. Новая экономика многосторонних платформ. Джеймс Эванс, Ричард Шмалензи. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес23 мин16+
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Сюжет
Дэвид Эванс и Ричард Шмалензи более десяти лет изучают экономику матчмейкеров — многосторонних платформ, которые сейчас меняют или уничтожают целые отрасли: от туризма и транспортировок до банкинга. Их книга «Матчмейкеры. Новая экономика многосторонних платформ» — история о том, как бизне�с-модель, известная со времен античности, вышла на новый виток, благодаря взрывному развитию интернета и мобильных технологий.
Послушайте это аудиосаммари — чтобы понять, как устроен один из самых актуальных и современных видов бизнеса, от которого во многом зависит наша повседневная жизнь.
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