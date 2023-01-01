Мать и дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вероника Михайлова находится на последнем месяце беременности. Ее муж Иван, работающий шофером-дальнобойщиком, вынужден срочно уехать в очередной рейс. Вероника боится остаться одна перед самыми родами и приглашает из соседнего города свою маму. Мать Вероники Людмила Григорьевна всегда мечтала о внуках и обещала дочери помощь и поддержку, однако, приехав, она проводит с дочерью всего один день и, сославшись на неотложные дела, уезжает. Вероника родила сына. Муж во всем помогает ей, но Веронике все равно очень тяжело с ребенком. Мама же появилась только через месяц. Людмила Григорьевна сообщила, что умер ее муж и отец Вероники. Мать скрывала печальную весть от беременной дочери, поэтому не звонила и не приезжала. Но тут же Людмила Григорьевна сообщила Веронике и еще одну новость: она выходит замуж и уезжает в другой город. Вероника в ужасе от поведения матери – ведь та предала и память о покойном отце и единственную дочь, бросив ее одну с маленьким ребенком. Иван выгоняет тещу. Людмила Григорьевна уезжает, а вскоре присылает открытку с видами экзотического курорта и денежный перевод. Вероника пытается найти мать, однако соседка сообщает, что мать уже давно продала квартиру. Вероника пытается разыскать мать, но безуспешно. А вскоре та же соседка сообщает, что видела Людмилу Григорьевну в мебельном магазине. Вероника с Иваном едут в магазин и видят, что мать Вероники моет там полы. Людмила Григорьевна рассказала, что отец Вероники долго и тяжело болел, срочно требовалось дорогостоящее лечение, и она за бесценок продала квартиру. Но спасти мужа не удалось. Людмила Григорьевна понимала, что Веронике и так тяжело с ребенком, поэтому не решилась рассказать о том, что натворила и предпочла «исчезнуть». Вероника с Иваном забирают Людмилу Григорьевну к себе.



Мать и дочь слушать на видеосервисе Wink.