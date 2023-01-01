Мастерство управления деньгами: 7 простых шагов к финансовому благополучию. Тони Роббинс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Тони Роббинса «Семь шагов к финансовой свободе» обращается к теме, которая волнует всех: «Как обеспечить независимость себе и своей семье?» Тони Роббинс — человек, чьи семинары меняют жизнь миллионов людей. Он помогает находить возможности для обретения богатства пенсионерам и двадцатилетним, обездоленным и состоятельным. Один из его талантов — претворять теоретические рассуждения в практику, добиваться быстрых результатов. Обобщив разработки известных экспертов, он создал 7-ступенчатый план обеспечения финансовой свободы. В книге собраны советы о том, как взять под контроль финансы, создать план инвестиций и сбережений, правильно распоряжаться доходами. Методика Тони Роббинса отличается универсальностью. Среди его клиентов были Билл Клинтон, Леонардо ДиКаприо и Серена Уильямс.



Мастерство управления деньгами: 7 простых шагов к финансовому благополучию слушать на видеосервисе Wink.