Мастерская кукол. Элизабет Макнил
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Мастерская кукол. Элизабет Макнил

Мастерская кукол. Элизабет Макнил (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Современная проза937 мин16+

О книге

Рыжеволосая Айрис работает в мастерской, расписывая лица фарфоровых кукол. Ей хочется стать настоящей художницей, но это едва ли осуществимо в викторианской Англии. По ночам Айрис рисует себя с натуры перед зеркалом. Это становится причиной ее ссоры с сестрой-близнецом, и Айрис бросает кукольную мастерскую. На улицах Лондона она встречает художника-прерафаэлита Луиса. Он предлагает Айрис стать натурщицей, а взамен научит ее рисовать масляными красками. Первая же картина с Айрис становится событием, ее прекрасные рыжие волосы восхищают Королевскую академию художеств. Но еще у нее появляется поклонник Сайлас Рид – чудак из лавки редкостей, страстный коллекционер. Ни Луис, ни Айрис пока не подозревают, что он жаждет сделать девушку жемчужиной своей коллекции.

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Жанр
Любовные романы, Современная проза
Время
937 мин / 15:37

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