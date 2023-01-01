Мастер звонка. Как объяснять, убеждать, продавать по телефону. Евгений Жигилий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Система для работы с разными видами звонков: входящими, исходящими, «холодными». Описана масса разнообразных приемов ведения диалога и работа с возражениями, более 100 сценариев для различных ситуаций продаж по телефону. Евгений Жигилий – предприниматель, основатель и ведущий тренер компании «Мастер Звонка». Более 20 лет в продажах, начинал с продавца, несколько лет возглавлял отдел обучения крупнейшего авторитейлера России «РОЛЬФ Розница»



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