WinkАудиокнигиМастер и Маргарита (в сокращении). Михаил Булгаков
Мастер и Маргарита (в сокращении). Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Ужасы и мистика429 мин12+
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Сюжет
Тонкий, многогранный и загадочный роман М.А. Булгакова читает для вас Вениамин Смехов – артист Московского театра на Таганке. Исполнитель одной из самых сложных ролей в одноименном спектакле Ю.Любимова, создатель театрального образа Воланда делится своим прочтением романа. Аудиоверсия издана с сокращениями. "В Иерусалиме я понял, почему невозмутимый Воланд так раздражен «непослушанием» Мастера, нет – неподвластностью, необъяснимостью Мастера. Я понял: если Булгаков предвидел Город, значит, и он, и его Мастер владеют чем-то единственным, что не подчиняется сатане в мире живых существ. Это – воображение, интуиция, талант." В.Смехов © М. Булгаков (наследники) ©
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