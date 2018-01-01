Мастер и Маргарита (в сокращении). Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тонкий, многогранный и загадочный роман М.А. Булгакова читает для вас Вениамин Смехов – артист Московского театра на Таганке. Исполнитель одной из самых сложных ролей в одноименном спектакле Ю.Любимова, создатель театрального образа Воланда делится своим прочтением романа. Аудиоверсия издана с сокращениями. "В Иерусалиме я понял, почему невозмутимый Воланд так раздражен «непослушанием» Мастера, нет – неподвластностью, необъяснимостью Мастера. Я понял: если Булгаков предвидел Город, значит, и он, и его Мастер владеют чем-то единственным, что не подчиняется сатане в мире живых существ. Это – воображение, интуиция, талант." В.Смехов © М. Булгаков (наследники) ©



Мастер и Маргарита (в сокращении) слушать на видеосервисе Wink.