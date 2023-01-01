Мастер дорог. Андрей Земляной (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение цикла «Эксперт по выживанию». Когда всё вокруг чужое, когда уже нет места сомнениям и нужно идти вперёд, он пройдёт там, где до него сдохли многие крутые парни, и он точно знает что делать с любой стороны от дульного среза и пробьёт путь там, где его не может быть. Потому что он мастер дорог.



Мастер дорог слушать на видеосервисе Wink.