Масштабирование, или Как заставить ваш бизнес расти. Евгений Ойстачер
Wink
Аудиокниги
Масштабирование, или Как заставить ваш бизнес расти. Евгений Ойстачер

Масштабирование, или Как заставить ваш бизнес расти. Евгений Ойстачер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес334 мин12+

Сюжет

Вы – бизнесмен и хотите больше зарабатывать? В этой книге вы найдете действенные советы от предпринимателя с 20-летним опытом. Он построил В2В-компанию, работающую в 12 странах, с объемом продаж 5 млрд в год! Автор расскажет: · как вырастить крупный бизнес из малого, · как масштабировать вашу компанию, · какие ошибки совершают 9 бизнесменов из 10, и как их избежать вам, · как разработать действенную стратегию, · как заставить вашу команду расти и развиваться.

Масштабирование, или Как заставить ваш бизнес расти слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг