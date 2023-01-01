Масштабирование, или Как заставить ваш бизнес расти. Евгений Ойстачер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы – бизнесмен и хотите больше зарабатывать? В этой книге вы найдете действенные советы от предпринимателя с 20-летним опытом. Он построил В2В-компанию, работающую в 12 странах, с объемом продаж 5 млрд в год! Автор расскажет: · как вырастить крупный бизнес из малого, · как масштабировать вашу ком�панию, · какие ошибки совершают 9 бизнесменов из 10, и как их избежать вам, · как разработать действенную стратегию, · как заставить вашу команду расти и развиваться.



Масштабирование, или Как заставить ваш бизнес расти слушать на видеосервисе Wink.