Маски. Книга 3. Дрозд и малиновка. Марианна Красовская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Дрозд и малиновка» – роман Марианны Красовской, третья книга цикла «Маски», жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Мальва – Хозяйка Дивного Сада, закрытой и очень престижной школы для девочек. Она считает себя счастливой, ведь у неё есть деньги, любимая работа, нелюбимая дочь и вечная молодость. Но когда в зачарованном саду появляется раненый незнакомец, идеальная жизнь начинает рушиться, как песочный замок. Кто он? Как попал в школу? От кого прячется? И почему в его присутствии давно застывшее сердце начинает биться чаще?



Маски слушать на видеосервисе Wink.