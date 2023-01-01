Маскарад: Драма в 4-х действиях, в стихах. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Драма «МАСКАРАД» [1835] рекомендована для внеклассного чтения в 8-9 классах общеобразовательной школы и обзорного изучения на уроках литературы. В классах гуманитарной направленности произведение подробно изучается текстуально. Драма в стихах «Маскарад» проникнута лирикой и романтикой, легк�остью и звучностью слога. Это история о том, как разбиваются судьбы и рушатся жизни, история любви и ревности, игры и порочности, одиночества и ценности жизни…



Маскарад: Драма в 4-х действиях, в стихах слушать на видеосервисе Wink.