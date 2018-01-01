WinkАудиокнигиМашина времени. Герберт Уэллс
Машина времени. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика236 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Машина времени» одного из величайших английских писателей Герберта Уэллса, автора известных научно-фантастических романов «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Невероятное перемещение в будущее стало возможным благодаря гениальному изобретению молодого ученого. Захватывающее описание приключений смелого путешественника высоко оценили лучшие умы человечества, оно не потеряло своей привлекательности и сегодня. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©
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