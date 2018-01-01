Машина времени. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Машина времени» одного из величайших английских писателей Герберта Уэллса, автора известных научно-фантастических романов «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Невероятное перемещение в будущее стало возможным благодаря гениальному изобретению молодого ученого. Захватывающее описание приключений смелого путешественника высоко оценили лучшие умы человечества, оно не потеряло своей привлекательности и сегодня. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Машина времени слушать на видеосервисе Wink.