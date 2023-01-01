Машина времени. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию знаменитый роман английского писателя-фантаста Герберта Уэллса «Машина времени» (1895) – его первое крупное научно-фантастическое произведение. Эта книга ввела в фантастику идеи путешествий во времени и использования для этого специальной машины. В романе описыва�ется восьмидневное путешествие в мир будущего, совершeнное Путешестенником, мир, представляющий собой своеобразную антиутопию.



Машина времени слушать на видеосервисе Wink.