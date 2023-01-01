Машина времени. Герберт Уэллс
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Машина времени. Герберт Уэллс

Машина времени. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика290 мин12+
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Сюжет

Предлагаем вашему вниманию знаменитый роман английского писателя-фантаста Герберта Уэллса «Машина времени» (1895) – его первое крупное научно-фантастическое произведение. Эта книга ввела в фантастику идеи путешествий во времени и использования для этого специальной машины. В романе описывается восьмидневное путешествие в мир будущего, совершeнное Путешестенником, мир, представляющий собой своеобразную антиутопию.

Машина времени слушать на видеосервисе Wink.

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