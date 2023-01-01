Машина продаж. Системный подход к активным продажам. Ольга Полещук (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Альпина» – всегда про инновации и нестандартные решения, и эту книгу озвучил искусственный интеллект! Такой подход позволит нам выпускать больше аудиокниг, а вам – больше слушать. Подобного мы ещe не делали и не сможем без отзывов: расскажите, как вам озвучка и что можно сделать ещe лучше. Любой предприниматель знает, что отдел продаж – это двигатель сложной машины под названием «компания» и его безупречная работа – залог успеха и прибыльности. Но что делать, если двигатель дал сбой? Ольга Полещук – опытный консультант-практик – предлагает свой системный подход к активным продажам. Из аудиокниги вы узнаете, по каким критериям отбирать сотрудников в отдел активных продаж, чему и как их учить как рассчитывать план для отдела, управлять его работой и контролировать выполнение как грамотно продумать систему оплаты и дополнительные формы поощрения сотрудников.



Машина продаж слушать на видеосервисе Wink.