Машина правды. Блокчейн и будущее человечества. Пол Винья, Майкл Кейси. Ключевые идеи книги
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Машина правды. Блокчейн и будущее человечества. Пол Винья, Майкл Кейси. Ключевые идеи книги

Машина правды. Блокчейн и будущее человечества. Пол Винья, Майкл Кейси. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн33 мин16+

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Сюжет

Сегодня миром правит тот, кто контролирует потоки информации. Мы это видим на примере таких технологических гигантов, как Google и Facebook. Но неограниченные возможности собирать, хранить и публиковать данные доступны лишь нескольким крупными корпорациям. Алгоритмы Facebook, поощряющие создание и распространение довольно сомнительной информации, неоднократно влияли на политическую ситуацию в мире. Например, этот алгоритм сыграл немалую роль в исходе президентских выборов 2016 года в США.
Технология блокчейн может положить конец нынешней иерархии власти в информационном поле. И наш мир больше не будет зависеть от воли глав корпораций и госструктур. Мы, наконец, сможем сами решать, что делать с имеющейся информацией.

Машина правды слушать на видеосервисе Wink.

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