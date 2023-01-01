Машина правды. Блокчейн и будущее человечества. Пол Винья, Майкл Кейси. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Сегодня миром правит тот, кто контролирует потоки информации. Мы это видим на примере таких технологических гигантов, как Google и Facebook. Но неограниченные возможности собирать, хранить и публиковать данные доступны лишь нескольким крупными корпорациям. Алгоритмы Facebook, поощряющие создание и рас�пространение довольно сомнительной информации, неоднократно влияли на политическую ситуацию в мире. Например, этот алгоритм сыграл немалую роль в исходе президентских выборов 2016 года в США.

Технология блокчейн может положить конец нынешней иерархии власти в информационном поле. И наш мир больше не будет зависеть от воли глав корпораций и госструктур. Мы, наконец, сможем сами решать, что делать с имеющейся информацией.



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