Машина любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

27-летняя Маша Липатова три года встречалась с женатым мужчиной Николаем Ковальчуком. Николай обещал Маше, что когда его маленький сын подрастет, он уйдет от жены и женится на Маше. Но во время случайной встречи с женой Николая Маша понимает, что её любовник и не думает разводиться с женой. По совету психолога Маша решает порвать с Николаем. Она устраивается на новую работу, не отвечает на звонки бывшего любовника. Вскоре Маша знакомится с Владимиром Самохиным, 30-летним директором турагентства. Владимир делает ей предложение руки и сердца. Маша в нерешительности, все происходит слишком быстро и неожиданно. Владимир уезжает в командировку, так и получив от Маши окончательного ответа. Во время его отсутствия Маша снова чувствует себя бесконечно несчастной и одинокой. И тут на пороге её квартиры вновь появляется Николай Ковальчук. Он сообщает, что подал заявление на развод, и обещает Маше, что отныне и навсегда они будут вместе. Так кого же из любовников выберет Мария Липатова?



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