Маша и Ректор в шоке. Анна Гаврилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда Машу, недовольную приключениями в мире клыкастых варваров, забросило в новую сказку, она не расстроилась, а совсем наоборот. Ведь тут она не просто попаданка, а студентка магической академии и настоящая принцесса! А ещe у Маши есть невероятно брутальный парень-оборотень, лучшая подруга и ухажер с длинными ушами. Впрочем, неприятность тоже нашлась. Причeм какая! Небритая, ехидная, с полным набором бицепсов-трицепсов и, кажется, единственной миссией – испортить принцессе еe идеальное фэнтези. Только опытную поклонницу романтического жанра так просто не возьмeшь, и значит, эта сказка точно будет позитивной! Главное… нет, не верить. Просто вовремя обезвредить деструктивный элемент – Алекса Волкова.



Маша и Ректор в шоке слушать на видеосервисе Wink.