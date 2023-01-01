Марья Петровна. Викентий Вересаев
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Марья Петровна. Викентий Вересаев

Марья Петровна. Викентий Вересаев (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

«Она узнала о несчастье три дня назад. К ней зашла перед обедом вдова ее старшего сына, служившая продавщицею у Мюра и Мерилиза; минут пять рассеянно говорила о пустяках, а глаза были большие, настороженно-серьезные. Потом вздохнула, побледнела и дрожащим голосом сказала: –Мамаша, приготовьтесь… С Васей несчастье…»

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