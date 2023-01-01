Марья Петровна. Викентий Вересаев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Она узнала о несчастье три дня назад. К ней зашла перед обедом вдова ее старшего сына, служившая продавщицею у Мюра и Мерилиза; минут пять рассеянно говорила о пустяках, а глаза были большие, настороженно-серьезные. Потом вздохнула, побледнела и дрожащим голосом сказала: –Мамаша, приготовьте�сь… С Васей несчастье…»



Марья Петровна слушать на видеосервисе Wink.