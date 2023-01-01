Маруся. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Валентина Петровна Белозерова одна растила свою внучку Марусю, пока ее дочь Елена безуспешно пыталась устроить свою личную жизнь. Чувствуя, что силы ее на исходе, Валентина Петровна попросила дочь забрать Марусю к себе, но та оказалась сделать это. Однажды к Валентине Петровне во дворе подошла незнакомая женщина и представилась Эммой Андреевной Ефимовой. Она сказала, что восемнадцать лет назад лежала с Еленой в одном роддоме и тоже родила дочь. Совсем недавно Эмма Андреевна выяснила, что новорожденных девочек перепутали. Марианна, которую она считала своей дочерью, на самом деле – дочь Елены, а Маруся – ее родная дочь. Эмма Андреевна предлагает Валентине Петровне открыть правду Марусе. Она заявила, что намерена забрать Марусю в свою семью и полностью взять на себя дальнейшие заботы о двух девушках. Валентина Петровна с гневом отвергает это предложение. Через некоторое время она вынуждена уйти с работы из-за проблем со здоровьем. Валентина Петровна понимает, что не сможет дать Марусе то, что готовы ей дать настоящие родители. Она рассказала дочери о разговоре с Эммой Андреевной но, к ее удивлению, Елена увидела в данной ситуации лишь возможность получить материальную выгоду. Елена решает сама поговорить с Эммой Андреевной, но узнает, что она и ее муж погибли при пожаре дома. Она сообщила об этом Валентине Петровне, добавив, что Марианна теперь осталась сиротой. Валентина Петровна решает взять Марианну в свой дом.



Маруся слушать на видеосервисе Wink.