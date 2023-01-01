Мартин Иден. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать первый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман «Мартин Иден». Во многом, автобиографический роман, являющийся одним из самых читаемых произведений писателя, рассказывает о жизни человека из самых низов, ставшего талантливым и даже знаменитым писателем. Добившись в жизни очень многого, Мартин Иден решает уйти из жизни… Мартин боролся во мраке, без света, без одобрения, начиная уже испытывать отчаяние. Даже Гертруда стала коситься на него сначала она, как добрая сестра, поощряла то что казалось ей ребяческой дурью но потом она, опять-таки как добрая сестра, начала беспокоиться. Ей стало казаться, что ребяческая дурь уже переходит в сумасшествие. Мартин, заметив ее тревожные взгляды, страдал от них еще больше, чем от грубых и откровенных насмешек мистера Хиггинботама. Он продолжал верить в себя, но он был одинок в своей вере.



Мартин Иден слушать на видеосервисе Wink.