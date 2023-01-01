Мартин Иден. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Выживает сильнейший" – девиз главного героя автобиографического романа Джека Лондона «Мартин Иден». Грубоватый и неотесанный, но очень сильный и целеустремленный молодой человек ради любви к женщине пробивается из низов к вершинам – простой необразованный матрос, он становится известным писателем. Это пронзительная история человека, который презирал ценности общества потребления, но продал душу, стремясь завоевать успех в этом обществе. Повествование о том, как сбывается пресловутая «американская мечта» и чего это стоит. "…Он читал про себя в журналах, вглядывался в напечатанные там свои фотографии, и под конец ему начинало казаться, что и лицо это – не его. Он тот парень, который жил, и трепетал от восторга, и любил был беззаботен, легко сносил всяческие неурядицы и прощал другим их грешки служил простым матросом, ходил в плавание в диковинные края и верховодил своими приятелями в драках былых лет. Он тот парень, который поначалу опешил перед тысячами книг в бесплатной библиотеке, а потом научился в них разбираться и одолел их он тот парень, который до полуночи не гасил свет, и вскакивал по будильнику, и сам писал книги. Но, вот нелепый обжора, которого усердно пичкает торжественными обедами чернь, – это не он".



Мартин Иден слушать на видеосервисе Wink.