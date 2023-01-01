WinkАудиокнигиMartin Eden / Мартин Иден (в сокращении). MP3. Джек Лондон
Martin Eden / Мартин Иден (в сокращении). MP3. Джек Лондон (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Аудиоприложение к книге «Мартин Иден (в сокращении). Книга для чтения на английском языке». Один из самых известных романов Джека Лондона «Мартин Иден» – это повествование о трагичной, полной быстрых и неожиданных перемен в судьбе молодого талантливого писателя. Этот роман о поиске собствен�ного пути в жизни, о стремлении быть понятым, признанными, о творчестве писателя в условиях нужды и лишений, о конфликте личности и толпы и, конечно, о любви.
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