Марсианская одиссея (сборник рассказов). Стенли Вейнбаум (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стенли Вейнбаум принадлежит к огромной когорте почти неизвестных в России палп-авторов, которые, тем не менее, сформировали фантастику как самостоятельный жанр. Его рассказы, в первую очередь «Марсианская одиссея», входят почти во все англо-американские антологии, посвященные фантастике тридцатых годов. Этот рассказ, впрочем, как и большинство произведений Вейнбаума – автора с трагической судьбой, – стал классикой наравне с лучшими произведениями Уэллса и Ингленда, Рони-старшего и Берроуза. Рассказы Вейнбаума странны и причудливы, однако же именно он, по словам Лестера дель Рея «в большей степени, чем любой другой писатель, поспособствовал выводу нашего жанра из депрессии начала тридцатых годов и положил начало современной научной фантастике». Вейнбаум не заставит Вас переживать душевные потрясения, но подарит легкое и увлекательное космическое путешествие, не обремененное излишним сциентизмом.



Марсианская одиссея (сборник рассказов) слушать на видеосервисе Wink.