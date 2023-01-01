WinkАудиокнигиМаркус. Маг из другого мира. Книга 2. Иван Смирнов
Маркус. Маг из другого мира. Книга 2. Иван Смирнов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези497 мин16+
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Сюжет
Маркус. Маг из другого мира – фантастический роман Ивана Смирнова, вторая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, городское фэнтези. Меня зовут Маркус и я снова стал полноценным магом. Однако, общее количество проблем лишь возросло. Теперь основная задача – найти союзников, чтобы мне х�ватило сил противостоять надвигающейся угрозе.
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