Маркус. Маг из другого мира. Книга 2. Иван Смирнов
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Маркус. Маг из другого мира. Книга 2. Иван Смирнов

Маркус. Маг из другого мира. Книга 2. Иван Смирнов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези497 мин16+
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Сюжет

Маркус. Маг из другого мира – фантастический роман Ивана Смирнова, вторая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, городское фэнтези. Меня зовут Маркус и я снова стал полноценным магом. Однако, общее количество проблем лишь возросло. Теперь основная задача – найти союзников, чтобы мне хватило сил противостоять надвигающейся угрозе.

Маркус слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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