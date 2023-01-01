Марко Богатый. Аудиоспектакль. Андрей Усачев (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Русская народная сказка о богатом, но очень жадном купце по имени Марко знакома многим из нас. Замечательный детский писатель Андрей Усачев создал стихотворную версию этой сказки, а известный режиссер Виктор Трухан поставил по ней аудиоспектакль. Талантливая игра любимых артистов порадует �всех ценителей жанра и поднимет настроение слушателям любого возраста.



Марко Богатый слушать на видеосервисе Wink.