Марко Богатый. Аудиоспектакль. Андрей Усачев
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Марко Богатый. Аудиоспектакль. Андрей Усачев

Марко Богатый. Аудиоспектакль. Андрей Усачев (книга, 2013) слушать онлайн

2013, Аудиокнига
Сказки6+

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Сюжет

Русская народная сказка о богатом, но очень жадном купце по имени Марко знакома многим из нас. Замечательный детский писатель Андрей Усачев создал стихотворную версию этой сказки, а известный режиссер Виктор Трухан поставил по ней аудиоспектакль. Талантливая игра любимых артистов порадует всех ценителей жанра и поднимет настроение слушателям любого возраста.

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Сказки

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