Маркиза де Ляполь. Дора Коуст (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В мире, в котором власть измеряется черной магией, нет места свету. В мире, в котором женщина подчиняется мужчине, нет места равноправию. В мире, в котором есть ты, нет места для меня, но я существую. В моих ладонях прячется свет, в моей душе горит огонь справедливости, а сердце сбивается с ритма, к�огда я встречаю твой взгляд… Шаг. Вальс не прощает отсутствие чувств. Шаг. Мы падаем в бездну под мелодию ночи. Шаг. Острая сталь поет, встречаясь каждым звонким ударом. Наше следующее столкновение – лишь смена декораций и масок. Я – твое наказание, твоя невеста, твой личный ад, явившийся из другого мира, и имя мне – Маркиза де Ляполь!



Маркиза де Ляполь слушать на видеосервисе Wink.