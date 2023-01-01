Маркетинг уровня БОГ. Олег Лосьмаков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Олег Лосьмаков – эксперт-практик с почти 30-летним опытом, консультант, тренер Moscow Business School, популяризатор современных методов маркетинга, менеджмента и брендинга. Автор делится головокружительными кейсами из практики международного и отечественного маркетинга. Этой книгой открывается серия, в которую входят также книги «Менеджмент уровня БОГ» и «Брендинг уровня БОГ». Книга будет полезна предпринимателям, управленцам, стартаперам, маркетологам, пиарщикам, блогерам и всем тем, кто хочет ощутить прилив энергии и вдохновения для взятия новой высоты. Крайне полезна для развития стратегического маркетингового мышления. Содержит много маркетинговых «фишек», лайфхаков, приемов из разряда «бери и делай», которые помогут увеличить прибыль прямо сейчас. Есть упражнения и вопросы для закрепления развития маркетинговых навыков. Читается на одном дыхании!



Маркетинг уровня БОГ слушать на видеосервисе Wink.