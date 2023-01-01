Мария Стюарт. Путь Королевы. Наталия Басовская (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Полная событий, перипетий, интриг и любви судьба Марии Стюарт уже несколько веков интригует исследователей, оставляя загадки ученым и вдохновляя писателей и поэтов. Она взошла на шотландский трон во младенчестве, и была обезглавлена в 44 года. Успев побывать королевой Франции, и всю жизнь мечтая об английском престоле. О Марии Стюарт писали Фридрих Шиллер и Вальтер Скотт, Стефан Цвейг и Иосиф Бродский. Ей посвящены театральные и музыкальные постановки, живописные полотна, художественные и документальные фильмы… А что думает об этой трагической личности историк-портретист Наталия Басовская? Какой портрет, основанный на документах, исторических свидетельствах, научных трудах – нарисует она?



Мария Стюарт слушать на видеосервисе Wink.