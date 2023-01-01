Мар. Щит императора. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Щит императора» – фантастический роман Александры Лисиной, вторая книга цикл «Мар», жанр героическое фэнтези, приключения. После смерти великого императора Орриана на престол вступает его единственный сын, которому в наследство достается не только страна, но и телохранитель. Карриану не нужен такой довесок к короне, однако нарушить волю отца он не рискует. Мару тоже не нравится это решение, но приказ хозяина для него превыше собственных предпочтений. Для двух врагов подобное соседство – худшее, что только можно измыслить. Тень, не желающая оберегать нового императора. Император, искренне ненавидящий свою тень… казалось бы, у этих двоих нет и не может быть ничего общего. Но жизнь все расставляет по своим местам.



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