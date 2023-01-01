Мапа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вдовец Николай Жуков в одиночку воспитывал дочь Варю. Вести хозяйство ему помогала Маша – безответно в него влюбленная коллега по работе, когда-то лучшая подруга покойной жены. Однажды Никита праздновал свой день рождения на работе. Маша подошла к нему поздравлениями, но ее грубо оттеснила новая сотрудница планового отдела Жанна. Она умело расположила Никиту к себе, но узнав, что он отец-одиночка, потеряла к нему интерес. Однако, Никита с первого взгляда влюбился в красавицу Жанну и решил, что обязательно ее добьется. Поскольку девушка не отвечала на его ухаживания, Никита обратился за помощью к Маше, попросив ее пригласить в театр Жанну. Девушка была оскорблена, но выполнила просьбу любимого мужчины. Отношения Никиты и Жанны развивались стремительно, но их едва не расстроила Маша. Когда любовники были одни, она принесла для Варвары подшитую юбку, открыв дверь своими ключами. Никита был вынужден попросить подругу больше не приходить. Вскоре к нему в дом переехала Жанна, но ее отношения с Варей не складывались. Варя ревновала Жанну к отцу, а она, в свою очередь обвиняла Никиту в том, что он слишком балует дочь и во всем ей уступает. После очередной ссоры из-за портрета Вариной матери, девочка сбежала к Маше. Никита разрывался между любимой женщиной и дочерью. Вскоре Жанна ушла от них, сказав, что ей надоели и отец и дочь, и, что женщинам нужны, кроме обожания, еще и деньги. Никита обвинил во всем свою дочь и впал в депрессию. Однажды утром он вышел в кухню, где Варя и Маша делали домашние пироги. Оказалось, что дочь просила Машу вылечить отца своей волшебной стряпней. Никита впервые взглянул на подругу другими глазами и сказал: «Машка, как хорошо, что ты у нас есть!»



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