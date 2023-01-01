Манящая тень. Кэтрин Блэр (книга, 2020) слушать онлайн

Меня зовут Веспер, и я чудовище. Я могу материализовать ваши самые худшие страхи, превратить кошмары в реальность. Я – аномал, сражающийся на арене с себе подобными, чтобы изменить судьбу раз и навсегда. Я боюсь своей силы и бегу от нее, потому что знаю – она способна по-настоящему ранить. У меня по�явилась возможность переписать прошлое, но для этого я должна победить на Турнире реверсии. Мне предстоит не только использовать магию, но и по-настоящему драться. А научить меня сражаться может только один-единственный человек – Сэм Харди, бывший боец MMA и парень, так же, как и я, отчаянно нуждающийся в надежде…



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