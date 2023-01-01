Манхэттен-Бич. Дженнифер Иган (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бестселлер THE NEW YORK TIMES. Америка времен Великой депрессии. Эдди Керриган со своей дочерью, двенадцатилетней Анной, приезжает к своему другу мистеру Стайлзу, владельцу ночных клубов. Его дом, роскошный трехэтажный особняк, стоящий у самого моря, больше всего поражает Анну. А еще странное напряжение, которое сквозило между мистером Стайлзом и ее отцом. Последнее время дела у Эдди шли плохо. Может быть, именно это заставило его встретиться с этим явно непростым господином. Тот день она вспоминала часто, уже после того, как она выросла, как пропал отец и как она устроилась – немыслимое для девушки дело – на работу водолазом. Впрочем, США вступили во Вторую мировую войну и любые свободные руки были на вес золота. И вдруг она вновь встречает мистера Стайлза, и эта встреча не только прольет свет на загадку таинственного исчезновения Эдди Керригана, но и перевернет всю жизнь юной девушки.



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