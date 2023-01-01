Манипуляция. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Застав своего мужа Владимира с любовницей, Людмила Рубченко устраивает ему скандал. В ответ муж заявляет, что уходит от нее, добавив, что она была плохой женой и хозяйкой. Не желая смириться с потерей мужа, Людмила штудирует книжку «Как управлять мужчинами». Следуя совету ее автора, она вызывает ревность у мужа, демонстрируя ему своего нового бойфренда Дмитрия. Владимир действительно начинает ревновать, и у Людмилы появляется надежда на то, что ей удастся вернуть мужа. Она берет на вооружение еще один совет из книжки: встретившись с Катей, возлюбленной мужа, Людмила предлагает ей дружбу и рассказывает о том, как Володя не любит женщин, привязанных к домашнему хозяйству. Зная о том, что ее муж ненавидит курящих женщин, Людмила уверяет Катю, что Владимир обожает дам, курящих сигарилы. Людмила готовится праздновать победу: на вечеринке, устроенной ею, Владимир бешено ревнует ее к Дмитрию и грубо разговаривает с Катей, закурившей в его присутствии. Но внезапно у Владимира случается инфаркт, и он попадает в больницу. Дмитрий сообщает Людмиле, что разводится с женой ради нее, но Людмила отвечает, что ей никто не нужен, кроме Владимира. А роман с Дмитрием она использовала, как способ вернуть мужа. Придя к Владимиру в палату, она узнает, что он сделал предложение Кате. Володя признается, что его ревность была вызвана не любовью, а привычкой считать Людмилу своей собственностью. Людмила понимает, что проиграла сражение за мужа. Она пытается поговорить с Дмитрием, но тот не может простить ей манипуляцию чужими чувствами.



Манипуляция слушать на видеосервисе Wink.