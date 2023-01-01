Манипулятор в овечьей шкуре. Как не стать жертвой его уловок. Джордж Саймон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Общение с манипулятором похоже на прогулку по минному полю, – никогда не знаешь, где подорвешься. Не смогли отказаться от просьбы начальника, потому что «только вы сможете справиться с этой задачей»? Терпите своего партнера, ведь «с таким характером кроме него вы никому не нужны»? Жертвуете собой, чтобы не упасть в глазах друзей? Если вам знакомы эти ситуации, и вы часто испытываете стыд, вину и одиночество – вы подорвались на мине манипулятора. Доктор Саймон почти 30 лет изучает проблемных личностей и знает все о методах эффективной борьбы с ними. Автор уверен, что в арсенале манипуляторов десятки приемов и тактик, с помощью которых они пользуются добротой, состраданием, любовью и надеждой жертвы, оставляя взамен страхи и сомнения. Эта книга поможет вам изучить ловушки манипулятора, чтобы никогда в них не попадаться.



Манипулятор в овечьей шкуре слушать на видеосервисе Wink.