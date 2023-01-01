Мамины дети. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Елизавета Шумова не могла простить брата Алексея за то, что, занявшись бизнесом, он, по сути, забыл о родных – сестре и матери Анне Ивановне. Несколько лет брат и сестра не общались. Неожиданно Алексей пришел с подарками Елизавете и Анне Ивановне, не забыл даже плюшевую игрушку для 12-летней дочери Елизаветы Марины. Алексей рассказал, зачем пришел – ему понадобилась родительская дача. Мать, думая, что дача помирит Алексея и Елизавету, согласилась написать дарственную на сына. Елизавета, видя, что мать сильно расстраивается из-за ссор дочери и сына, попыталась помириться с Алексеем, однако брат рассказал ей, зачем ему понадобилась дача – он собрался ее с выгодой продать. Елизавета была в ярости, она поругалась с матерью, ушла из дома, вернулась спустя несколько часов, а вечером выяснилось, что их дача сгорела. Анна Ивановна попала в больницу. В один из дней мать призналась, что подозревает дочь в поджоге. Елизавета растерялась, но тут же поняла, кто действительно мог поджечь дачу – Алексей! Елизавета поделилась своей мыслью с матерью, та обиделась на сына, подписала дарственную Алексею и прогнала его. Через несколько дней Анна Ивановна опомнилась, захотела помириться с сыном, заставила дочь позвонить ему. Только Елизавета мириться с братом не собиралась. При матери она сделала вид, что звонит ему, а он, якобы, больше не намерен приезжать в больницу. В тот же день Елизавете позвонил следователь и сообщил, что дачу никто не поджигал – искры из горевшего леса перекинулись на их участок, а потом и на дом. Елизавета позвонила брату, но он уже направлялся в больницу – матери стало хуже. Когда Елизавета примчалась в больницу, мать уже умерла. Общее горе объединило брата и сестру, они помирились.
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