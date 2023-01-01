Мамина собственность. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Алла Сергеевна обижена на своего сына Сергея: тридцатипятилетие Сергей решил встретить вдвоем с Мариной – девушкой, которую Алла Сергеевна на дух не переносит. Марина, на ее взгляд, невоспитанна и малообразованна. Но Сергей заявляет, что любит Марину и собирается на ней жениться. Отчаявшись переубедить сына, Алла Сергеевна предлагает взять на себя организацию свадьбы, но Марина категорически против пышного торжества. Женщины в очередной раз ссорятся, и Сергей заявляет, что уходит жить к Марине – в ее комнату в коммуналке. Аллу Сергеевну пугает перспектива одиночества, и она уговаривает Марину поселиться в их с Сергеем квартире. Марина соглашается. Но уже через неделю Алла Сергеевна понимает, что Марина раздражает ее. Она говорит об этом своей подруге по телефону. Марина слышит этот разговор и уходит жить к себе в коммуналку. Сергей ссорится с матерью и тоже уходит, сообщив, что Марина беременна. Алла Сергеевна страдает от одиночества. Через некоторое время Сергей сообщает ей, что Марина упала на прогнившем полу в коммуналке и попала в больницу с угрозой выкидыша. Сергей требует разменять жилплощадь, угрожая сделать это через суд. Напуганная Алла Сергеевна обращается к юристу Алесандру Ильичу, с которым случайно познакомилась. Александр Ильич заверяет ее, что поможет ей сохранить квартиру. Между ними намечается роман. Алла Сергеевна узнает, что Марину выписали. Она решает продать дачу – чтобы молодые могли купить себе квартиру. Сергей счастлив, он просит прощения у матери, а Марина приглашает ее в гости. Алла Сергеевна говорит сыну, что придет не одна. Сергей доволен тем, что его мать, наконец, устроила свою личную жизнь.



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