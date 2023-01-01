Мамина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Мамина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Мамина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

В момент свидания Людмилы с ее молодым человеком Вадимом, к ней из деревни неожиданно приехала ее мать, Раиса Ивановна. Она быстро взяла под жесткий контроль личную жизнь дочери. Затеяв с Вадимом преждевременный разговор насчет их совместного с Людмилой будущего, она напугала его своим напором. Но это не смутило Раису Ивановну – она решила найти дочери нового жениха. Кандидатом в мужья стал сосед Людмилы, Сергей Николаевич. Несмотря на разницу в возрасте, он показался Раисе Ивановне гораздо перспективнее Вадима. Раиса Ивановна затеяла ремонт в квартире дочери, и привлекла в качестве помощника соседа. Это был хороший повод для более близкого знакомства с ним. Но активность матери вызвала протест у Людмилы, и она ушла из дома. Сергей Николаевич, чувствуя себя виновным в ссоре Людмилы с матерью, предложил ей переночевать у него. Узнав об этом, мать Людмилы устроила скандал. Людмила из чувства противоречия сделала вид, что приняла ухаживание соседа и ушла с ним гулять. Сразу же после этого Людмиле позвонил Вадим и предложил ей встретиться. Людмила помирилась с Вадимом, но вскоре поняла, что примирение произошло не само по себе, а при содействии матери. Это возмутило Людмилу, она готова была отказаться от отношений с Вадимом, чтобы доказать матери свою самостоятельность. Но поняв, что этим сделает хуже лишь самой себе, Людмила решила больше не обращать внимания на действия матери и пригласила Вадима домой. Вадим пришел с явным намерением сделать Людмиле предложение. Следом за ним явился и Сергей Николаевич. Вадим, неправильно истолковав его приход, обиделся и покинул спорную территорию. Но Сергей Николаевич догнал его. Вернувшись вместе с Вадимом, он объяснил всем, что ему приглянулась вовсе не Людмила, а ее мать, Раиса Ивановна.

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