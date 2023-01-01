Мамин любовник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

17-летняя Алина и 34-летняя Вера Сидорцовы – не просто мать и дочь, но и лучшие подруги. Отец Алины бросил их, узнав, что Вера беременна. К своим тридцати четырём ей есть, чем гордиться – она руководит проектным институтом. Наконец, у Веры завязался серьёзный роман с сотрудником Павлом, который младше неё на восемь лет. Но Алина категорически не приняла Павла, ни как возлюбленного матери, ни как отчима. Вера организовывала семейный вечер, на котором Алина получила возможность получше узнать Павла. Алина увидела в Павле интересного молодого человека, и сама не заметила, как её стало тянуть к нему. Уже на следующий день Алина нашла повод, чтобы прийти к Павлу на работу. А вечером Алина ждала Павла возле дома. Едва они оказались наедине в подъезде, Алина поцеловала Павла. За ужином Вера заметила, что с Алиной что-то происходит. На следующий день Павел сказал Алине, что поцелуй – лишь мимолётное влечение. Это «убило» Алину. Ведь ей казалось, что она серьёзно влюблена в Павла. После этого разговора Алина весь день не находила себе места. По пути к маме на работу Алина заметила Павла и его друга. Павел был расстроен. Он признался другу, что Веру не любит. Уважает, ценит – да. Но это не любовь. Алина записала разговор на камеру в телефоне, показала матери. Вера и Павел расстались. Вера впала в депрессию. Алина поняла, насколько важны были для мамы отношения с Павлом. Теперь Алина корила себя за то, что не была терпимой к матери, что вмешалась в её личную жизнь и в результате сделала несчастной. Когда Павел признался Алине в любви и предложил уехать с ним, она поняла, что не сможет предать мать. А отношения с Павлом, какими бы желанными они не были – увы, не сложатся. Да и ей всего семнадцать, и вся жизнь еще впереди!



Мамин любовник слушать на видеосервисе Wink.