Мамайчуки. Новела. Олесь Терентійович Гончар
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Мамайчуки. Новела. Олесь Терентійович Гончар

Мамайчуки. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

Аудіокнига з новелою «Мамайчуки» із роману Олеся Гончара «Тронка». Не всі є показними героями. Не всім вдається підкорювати вершини, відкривати землі, творити подвиги. У більшості людей чекає буденне життя, зі своїми дрібними, повсякденними проблемами. І здавалося, що людина невдаха, не вміє пристосуватися в житті. Але одна його дія, змушує поважно замовчати всім. Такий є герой цієї новели, який щовечора на руках несе батька каліку до свого фургона. Втім все Ви почуєте у новелі «Мамайчуки» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка

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