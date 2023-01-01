Мамаево побоище. Даниил Мордовцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Проза Даниила Лукича Мордовцева – это прежде всего не произведения аналитика, а «историческое пособие», «история в лицах». Писатель – скорее не историк, а историограф, «летописец». Именно возможность ознакомиться с событиями прошлого, изображенными в беллетризованной форме, привлекала и привлекает к его творчеству многих и многих читателей. Известно то уважение, с которым Даниил Мордовцев относился к своему современнику, замечательному историку Н. И. Костомарову. Однако и с этим ученым писатель соглашался далеко не во всем, возражал против его оценок роли личности в истории, против умаления им заслуг некоторых исторических деятелей. Так, например, было после утверждения Костомарова, будто московский князь Дмитрий, названный после Куликовской битвы Донским, пролежал почти все время этой битвы, оглушенный в самом ее начале, под каким-то деревом, достаточно удаленным от поля сражения… «Конечно, – писал Мордовцев в повести „Мамаево побоище“, – это дерево, упомянутое в одном из сказаний, „приметно“ на фоне отсутствия дерев во всех других… Но, единственное во всех сказаниях, оно еще не документ». Сам Мордовцев изображает в этой повести князя Дмитрия не только организатором, но и деятельным участником величайшего в истории русских сражения. Предлагаем вам познакомиться с аудиоверсией этого блистательного произведения Даниила Мордовцева и ощутить неповторимую атмосферу того времени, когда русские земли в течение нескольких веков служили для Европы надежным щитом, заслонявшим ее от ...Слушайте книгу.



Мамаево побоище слушать на видеосервисе Wink.