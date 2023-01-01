Мама, у меня будет книга! Как научиться писать в разных жанрах и найти свой стиль. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Опыт и пот, – вот и вся формула успеха». Так говорят Майя Кучерская и Марина Степнова – известные российские писательницы и преподавательницы Высшей школы экономики. Выпускники их магистерской программы по литературному мастерству и стали основными авторами этой книги. Если вы уже давно переросли сочинение постов для своего блога, но все еще не решаетесь на написание собственной книги и мечетесь между жанрами, то этот учебник для вас. Он не только укажет на все тонкости литературных канонов, но и научит смело эти каноны ломать и перекраивать.



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