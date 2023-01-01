Мама Соня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Мама Соня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Мама Соня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Когда-то Софья Травина уговорила свою младшую сестру Нину не отдавать ребенка, зачатого вне брака, в детский дом. Нина согласилась. Родив, она оставила свою дочь Марию на попечение Софьи. С того дня Нина не раз предлагала старшей сестре оформить опеку над Машей. Но Софья не соглашалась, надеясь, что однажды Нина вспомнит о том, что она мать и захочет быть с дочерью. Это произошло, только когда Маше исполнилось уже одиннадцать лет, и Софья так привыкла к племяннице, что воспринимала ее исключительно, как родную дочь. Нина собралась замуж, у ее избранника Владимира был ребенок, которого бывшая жена увезла из страны. Скучая по собственному ребенку, Владимир мечтал о том, как они с Ниной и Машей заживут счастливо вместе. Софья, узнав, что сестра собирается забрать дочку навсегда, пришла в отчаяние, но вставать на пути у Нины не собиралась. Как могла, Софья пыталась объяснить девочке, что Маша должна жить с родной мамой. Однажды Нина приехала вместе с Владимиром к сестре. В женихе Нины Софья узнала своего однокурсника, который когда-то был в нее влюблен. Нина запретила старшей сестре приезжать к ним в город, но Софья не смогла заставить себя забыть о Маше. Она приехала в город, состоялась новая встреча с Владимиром, он рассказал о том, что у них с Ниной не все гладко. Он также намекнул на то, что до сих пор помнит о Софье. Спустя короткое время, Владимир приехал к Софье с подарками от него и Маши. Он сообщил, что они с Ниной больше не вместе, но Софья не решилась начать с ним какие-то отношения. Зато Нина, узнав о подарках Владимира, поссорилась со старшей сестрой и исчезла вместе с дочкой. К Софье приехал Владимир, чтобы поддержать ее. Переживая за судьбу Маши, Софья прогнала ее. Вскоре Нина вернулась, она рассказала, что видела Владимира, он объяснил, что ничего у них с Софьей нет, Нина решила вернуть сестре Машу. Сама она собиралась продолжить устраивать личную жизнь. Спустя время, к Софье приехал Владимир, оказалось, ему позвонила Маша и от имени Софьи пригласила его. Они поговорили, на этот раз Владимир и Софья смогли объясниться друг другу в любви.

Мама Соня слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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