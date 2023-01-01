Мама, помолись обо мне. архимандрит Рафаил Карелин,В. Медушевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот диск для всех, кто хочет знать, отчего страдают, болеют и погибают их дети. Почему родительские грехи неизбежно становятся причиной несчастной жизни детей? Как дальше жить, чтобы не оставлять на своих потомках тяжкого греховного наследства? Каждый должен знать правду.



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