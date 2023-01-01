Мама Оля. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После смерти матери Ольга отдала все свои силы воспитанию младшей сестре Светланы. Светлана закончила в школу и поступила в вуз. Но вскоре Ольга узнала, что Светлана беременна и хочет сделать аборт. Ольга запретила ей это, она уверила сестру, что они вдвоем вырастят ребенка. После рождения сына Тимофея Светлана стала конфликтовать с сестрой и вскоре уехала, оставив мальчика на попечении сестры. Светлана приезжает к Ольге, когда Тимофею уже пять лет. Он называет Ольгу мамой, а Светлану тетей. Светлана собирается разменять родительскую квартиру. Она планирует въехать в однокомнатную квартиру с Тимофеем и своим новым бойфрендом Сергеем, а Ольге, заявляет она, вполне хватит коммуналки. Вскоре приезжает Сергей. Светлана устраивает дома пьянку и просит Ольгу не мешать ее личной жизни. Ольга и Тимофей ночуют у соседки, которая советует Ольге лишить Светлану родительских прав. Ольга против, но вскоре она требует от сестры, чтобы Сергей покинул их дом, потому что Тимофей его боится. Сергей переезжает в гостиницу, а Светлана грозит разменять квартиру через суд. Ольга звонит адвокату Виктору, сыну соседки, и спрашивает, что надо для того, чтобы лишить Светлану родительских прав. Вскоре Ольга узнает, что Светлана вытащила у нее из шкафа деньги и отдала Сергею. Светлана уходит к Сергею. Тимофей со слезами провожает ее, Светлана обещает забрать сына чуть позже. Ольга в шоке – неужели Тимофей любит такую мать, как Светлана? Через несколько дней Ольга узнает, что Светлана забрала ребенка из садика. Ольга в панике. Но вскоре она находит сестру и Тимофея. Светлана говорит, что рассталась с Сергеем, поняв, что тому не нужен ее ребенок. Сестры мирятся. Ольге больно видеть, что Тимофей все больше привязывается к матери, но потом она понимает, что должна строить свою личную жизнь. И есть человек, который давно ее любит – сын соседки Виктор.



Мама Оля слушать на видеосервисе Wink.