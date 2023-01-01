Мама, мама. Корен Зайлцкас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дебютный триллер Корен Зайлцкас всколыхнул весь западный мир. Совершенно под новым углом она смотрит на всем знакомые вещи: семья, брак, материнство. Хорошо проработанные, неоднозначные характеры персонажей позволяют сопереживать даже тем, кто на первый взгляд кажется антигероем. Роман «Мама, мама» по праву получил награду Американской библиотечной ассоциации и поместил Зайлцкас на пьедестал семейных триллеров. Джозефин Херст держит свою семью под контролем. Ее жизнь прекрасна: две красивые дочки, сын – гений, а муж – настоящий технический гуру. У нее есть все, о чем можно мечтать – нужно только это сохранить. Но для ее семьи жизнь под гнетом псевдо-жизнерадостного матриарха невыносима. После побега старшей дочери с таинственным парнем Джозефин усиливает хватку, постепенно превращая свой безупречный дом в тюрьму строгого режима. Когда в дверь стучится представитель службы защиты детей, хранить секреты становится все труднее. Джозефин придется решить, на что она способна пойти, чтобы поддержать идеальный фасад счастливой семьи.



Мама, мама слушать на видеосервисе Wink.