Мама из другого мира. Дела семейные и не только. Диана Рахманова (Рыжая Ехидна)
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Аудиокниги
Мама из другого мира. Дела семейные и не только. Диана Рахманова (Рыжая Ехидна)

Мама из другого мира. Дела семейные и не только. Диана Рахманова (Рыжая Ехидна) (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика16+

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О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Рыжей Ехидны – «Мама из другого мира. Дела семейные и не только», четвертую в серии «Королевский приют». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Есть тайны, охраняемые лучше королевских сокровищниц, прошлое любит стучаться в дверь когда ты его не ждешь, а путь к личному счастью тернист и непрост. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)

Мама из другого мира слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика

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