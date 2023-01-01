Малышка для большого босса. Любовь не продаётся. Виктория Вишневская
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Малышка для большого босса. Любовь не продаётся. Виктория Вишневская

Малышка для большого босса. Любовь не продаётся. Виктория Вишневская (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Любовные романы16+

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Сюжет

–Ма-ма-а-а-а.Поворачиваю голову в сторону, разыскивая источник громкого звука.Напротив моей машины, в сугробе, плюхнувшись на коленки, сидит малышка в розовом комбинезоне и шапке с двумя помпонами. Варежки на верёвке тащатся по снегу, пока она пытается встать.Подлетаю к ней, помогаю подняться чисто инстинктивно. Сердце сжимается как под прессом, не выдерживая и лопаясь. Даже у меня, взрослого мужика.Где мамашка?Хватаю девочку на руку, прижимая к себе.– Ма-ма,– говорит уже слабее, не крича, видимо, вымотавшись. Растерянно смотрит на меня, тянется к воздуху маленькими ладошками.– Упапала.– Пропала?– спрашиваю скорее себя, чем её.Плохо дело.Поднимаю запястье, кошусь на ролекс, чтобы узнать время. У меня его мало – через пятнадцать минут важная встреча. И в мои планы не входило спасение малышки и поиски её непутёвой матери.Но и кинуть не могу.– И что мне с тобой делать?

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